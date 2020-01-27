ضبط شقيقين بـ7.5 كيلو حشيش في جنوب سيناء

تمكنت أجهزة الأمن بجنوب سيناء من ضبط شقيقين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش والأفيون بقصد الاتجار.أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أبو رديس بمديرية أمن جنوب سيناء قيام عاطلين «شقيقين» بالاتجار بالمواد المخدرة.عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي «ملك وقيادة أحدهما» بمنطقة وادي فيران بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على 7،5 كيلوجرام لمخدر الحشيش - 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.