حكاءة مغربية تكشف تفاصيل مشاركتها الأولى في معرض الكتاب (فيديو)

قالت آمال المزوري، الحكاءة المغربية، إن مشاركتها بمعرض الكتاب هذا العام، يعتبر حلمًا كبيرًا بالنسبة لها وقد تحقق، مشيرة إلى أن هذه المرة الأولى التي تشارك في المعرض.وأضافت آمال المزوري، خلال تصريحاتها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنها شاركت في المعرض بفضل الكاتبة المغربية سعدية العادلي، مؤكدة أن هذا المشاركة تضيف في شخصيتها.وأوضحت الحكاءة المغربية، أنها تقوم بعرض حكايات قصص لكل الفئات العمرية للشباب والأطفال والشيوخ، لافتة إلى أنها قامت بتوثيق بعض القصص التي قامت بتأليفها.