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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط سمسار الهجرة غير الشرعية في الإسكندرية

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجح قطاع مكافحة الجريمة المنظمة في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية، قيام أحد الأشخاص صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية – سبق اتهامه في قضايا أموال عامة ومطلوب ضبطه في 3 قضايا.. بمزاولة نشاط غير مشروع في تسهيل عمليات هجرة غير شرعية إلى بعض الدول الأجنبية، باستخدام أوراق ومستندات مزورة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية لإدخال الغش والتدليس على الجهات المعنية، واستخراج تأشيرات سفر لهم لتهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على عدد 2 طابعة ألوان مزودة بجهاز سكانر ماكينة لتقطيع الأوراق – وحدة تخزين بيانات، فلاشة، تحتوى على العديد من الأختام والمستندات المزورة الدالة على ارتكابه الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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