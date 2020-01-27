«نقل البرلمان» تناقش اتفاقية توريد 1300 عربة سكة حديد

بدأت لجنة النقل والمواصلات في اجتماعها المنعقد الآن برئاسة المهندس هشام عبدالواحد، وبحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، في مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو الموقعة بتاريخ 12-12- 2019.ونص القرار على مادة وحيدة تقضي بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو.وحسب المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، فإن التسهيلات الائتمانية تتكون من قرضين هما: قرض ميسر، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 863 مليونا و642 ألفا و500 يورو من قيمة العقد التجاري بالإضافة إلى قرض تجاري حيث يتيح البنك ذاته مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو ويتيح بنك الاستيراد والتصدير الروسي مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو بإجمالي مبلغ 152 مليونا و407 آلاف و500 يورو لتغطية باقي قيمة العقد التجاري، وتقدم الحكومة ضمانة مالية بقيمة إجمالي التمويل من خلال وزارة المالية.ونصت المذكرة الإيضاحية على أن سداد القرضين سيكون على 12 سنة بواقع 24 قسطا نصف سنوي بشكل متساو بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من التاريخ الذي يخطر فيه البنك المجري «الوكيل» الحكومة المصرية بقبوله كافة المستندات الدالة على استيفائها الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.وحسب المذكرة الإيضاحية، يحق للوكيل إنهاء الاتفاقية إذا لم تدخل حيز النفاذ خلال 3 أشهر من تاريخ توقيعها، ويجوز للمقترض تمديد فترة الثلاثة شهور بموافقة جميع الأطراف.