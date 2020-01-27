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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

بعد فوزه بأمم أفريقيا.. منتخب مصر لكرة اليد يصل مطار القاهرة اليوم

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:02 م
جريدة الدستور
محمود السعدى
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يستقبل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الإثنين، بعثة منتخب مصر لكرة اليد قادمة من تونس، بعد التتويج بلقب أمم أفريقيا على حساب تونس صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 27 23، وحجز تذكرة الصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية والأمنية من جانب السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب القومي لكرة اليد، على متن طائرة شركة مصر للطيران القادمة من تونس، حيث سيكون في استقبال البعثة مسؤولي وزارة الشباب والرياضة وأعضاء اتحاد كرة اليد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أرسل برقية تهنئة لمنتخب مصر لكرة اليد، عقب حصوله على البطولة الأفريقية التي أقيمت بدولة تونس.

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