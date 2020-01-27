التعليم توضح حقيقة إلغاء التشعيب بالثانوية المعدلة

أثيرت حالة من الجدل بين أولياء أمور طلاب المرحلة الثانوية العامة، عقب ما تردد عن إلغاء التشعب بالصف الثالث الثانوي، الأمر الذي أوضحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أكدت أن هذا القرار سيتم تطبيقه علي طلاب الصف الثالث الثانوي العام المقبل، وأشارت إلي أن الشعبتين ستكونان "علمى وأدبى" فقط، دون تشعب لعلمي علوم أو رياضة.ومن جهته أكد مصدر مسئول بالوزارة أن آخر ثانوية عامة بالشكل التقليدي ستكون في يونيو 2020، مضيفًا أن الدفعة التي تسلمت التابلت، وتم تقييمها بالأسئلة الجديدة والامتحانات الإلكترونية ومن بعدها سوف يمتحن في يونيو 2021 والسنوات التالية بنظام التقييم الجديد والامتحانات الإلكترونية.