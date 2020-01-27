سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في المنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية بالمنوفية في ضبط عناصر تشكيل عصابي بالمنوفية تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية.أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية متخذين من دوائر قسم ومركز شبين الكوم، مركز قويسنا مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.