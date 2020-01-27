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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شركات الطيران الخاصة تسير 50 رحلة للمدن السياحية بمطار القاهرة

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:57 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمود السعدى
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تسير شركات الطيران الخاصة المصرية، طوال اليوم الإثنين، بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي القديم والمخصص لرحلات شركات الطيران الخاصة المصرية وبعض الشركات العربية والأفريقية، 50 رحلة جوية داخلية إلى المدن السياحية والحضارية بمرحلتي السفر والوصول، لنقل أكثر من 10 آلاف راكب من مختلف الجنسيات، تزامنا مع بدء إجازات نصف العام الدراسي.

ويشهد مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة خلال الآونة الأخيرة زيادة في الرحلات الجوية، بالإضافة إلى سفر ووصول آلاف الركاب من مختلف الجنسيات للقاهرة والمدن السياحية المصرية، لحرص الوفود السياحية والركابية على قضاء تلك الأوقات بالشواطئ الساحلية والمناظر الطبيعية الخلابة، تزامنًا مع بداية إجازات نصف العام الدراسي.

وكان الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، وجه بضرورة توفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للوفود الركابية والسياحية بالمطارات المصرية.

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