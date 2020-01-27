قريبا.. البدء في تطوير مطار العلمين الدولي بمرسى مطروح

قالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن الشركة المصرية للمطارات ستقوم خلال الفترة المقبلة بعمليات تطوير وتحديث وصيانة مطار العالمين الدولي بمحافظة مرسى مطروح، في إطار خطة وزارة الطيران المدني لتطبيق القواعد القياسية والتوصيات الدولية لأمن وسلامة الطيران المدني وحماية البيئة، وتطوير ورفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر للمنتجات خدمات وسلع وصولا إلى المستويات العالمية.وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مطار العلمين الدولي والذي تديره الشركة المصرية للمطارات سيشهد خلال الفترة المقبلة وصول العديد من الرحلات الجوية الدولية والداخلية، خاصة عقب عمليات التطوير والمشروعات الإنشائية العملاقة التي تقوم بها الدولة المصرية بمنطقة العلمين خلال الفترة الحالية، ستلعب دورا كبيرا ومؤثرا في زيادة الحركة الركابية والجوية إلى مطار العلمين.وأشارت المصادر إلى أن الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، ونائبه الطيار منتصر ميهبو مناع والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، قد وجهوا مسئولى الشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار عادل عبدالعزيز محجوب، بضرورة الاستعدادات للبدء في عمليات تطوير وتحديث وصيانة وتحسين جودة الخدمات المقدمة بمطار العلمين الدولي، لاستيعاب الحركة الركابية والجوية التي ستتوافد إلى منطقة العلمين خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مواكبة المشروعات التنموية الجارية بتلك المنطقة.وأوضحت المصادر إلى أن مطار العلمين الدولي يعتبر أحد أهم المطارات المدنية المصرية، إذ يعتبر البوابة الجوية الرئيسية لدخول البلاد من الناحية الغربية لمصر، كما أنه جاهز لاستقبال الطائرات ذات الطرازات المتوسطة والعريضة، إذ يبلغ طول مهبط الطائرات حوالي 3500 مترا، بالإضافة إلى امتلاكه قرية بضائع تستخدم في استقبال وتخزين البضائع المتنوعة.