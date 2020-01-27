حجز متسولة تعدت على شاب بالحجارة في الرحاب

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحجز متسولة لتعديها على شاب بالضرب وإلقاء الحجارة عليه بمنطقة الرحاب؛ لحين وصول التحريات الأمنية.واستمعت النيابة لأقوال المجني عليه الذي أقر بأنه أثناء جلوسه لتناول وجبة عشاء في أحد المطاعم بالرحاب فوجئ بسيدة تطلب منه المساعدة وبإلحاح، وتحمل طفلة؛ فأبلغها أن هذا لا يجوز والقانون يجرم التسول وطلب منها الانصراف إلا أنها استمرت بالمرور على الترابيزات، وعندما اتصل بجهاز المدينة للإبلاغ عنها قامت بتهديده، وأن التابعين لها لن يتركوه، كما هددته بأنها ستحرر ضده محضر تحرش كوسيلة ابتزاز لتركها، وعندما حاول تصويرها بهاتفه تعدت عليه بالضرب وألقت الحجارة عليه ولاذت بالفرار.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لنقطة شرطة الرحاب يفيد بقيام متسولة بالتعدي بالضرب بالحجارة على مواطن حاول منعها من التسول وبإجراء التحريات تم ضبطها، واقتيادها لقسم الشرطة، وتبين أن السيدة لا تحمل بطاقة تحقيق شخصية ووقعت باسم مزور بخلاف اسمها الحقيقي، وحرر المحضر اللازم، وتم عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.