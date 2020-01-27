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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

56 سائحًا ألمانيًا يزورون معالم سوهاج الأثرية

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:54 ص
استقبال فوج سياحية
استقبال فوج سياحية
محمود عبد العال ومصطفى علم الدين
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استقبلت محافظة سوهاج، صباح اليوم الإثنين، فوجًا سياحيًا ضم 56 ألمانيًا، لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة.

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بأهمية التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، والجهات الأمنية، والسياحة، والآثار لاستقبال الأفواج بمرسى البلينا السياحي.

وأشار المحافظ إلى أن سوهاج تنافس بقوة على الخريطة السياحية، حيث انها تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية المهمة من مختلف العصور التاريخية.

وأوضح أسامة المصري مدير عام إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، أن الفوج زيارة متحف سوهاج القومي، مشيرًا إلى أن الفوج قام بجولة سياحية بمدينة ناصر والكورنيش الشرقي، حيث يستكمل الفوج جولته اليوم بزيارة المعالم الأثرية بقرية عرابة أبيدوس بمركز ومدينة البلينا.

وأشار "المصري" إلى أنه تم استقبال الفوج السياحي بمرسي ناصر السياحي بمدينة سوهاج؛ حيث تم الترحيب بهم بأعلام مصر، وتقديم كتيبات سياحية لهم عن محافظة سوهاج.

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