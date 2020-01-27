محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير الاستاد الرياضي (صور)

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الأعمال الجارية باستاد سوهاج الرياضي، للوقوف على آخر التطورات، والعمل على تذليل كافة العقبات لاستكمال تلك الأعمال وتحويل الاستاد إلى قرية أولمبية.وكلف محافظ سوهاج، محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، بإعداد تقرير مفصل عن الموقف الحالي للاستاد وأهم المعوقات، ونسب التنفيذ، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع وزير الشباب والرياضة، واستئناف العمل في تطوير الاستاد الرياضي وتحويله إلى قرية أولمبية، حيث يعد متنفسا هاما لجميع الشباب والرياضيين بالمحافظة.وأبدى "الفقي"، استيائه من حالة المنشآت داخل الاستاد وتوقف أعمال التطوير الجارية، حيث تفقد الصالة المغطاة، والملعب الرئيسي والمدرجات، وفندق الرياضيين، وحمام السباحة، كما تفقد ملاعب "التنس والإسكواش"، وصالتي "تنس الطاولة، والجيم واللياقة البدنية"، وهي متوقفة تماما وتحت الإنشاء والتطوير.ووجه المحافظ، برفع مستوى النظافة خاصة بمنطقة حمام السباحة، حيث إنها المنطقة الوحيدة بالاستاد التي تستقبل الرياضيين والشباب من أبناء سوهاج حاليا.