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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهم توصيات مؤتمر «التجميل» بجامعة أسوان

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:45 ص
مؤتمر «التجميل»
مؤتمر «التجميل»
أسوان_إسراء توفيق
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انتهت فعاليات المؤتمر الثامن لأقسام جراحات التجميل بجامعات الصعيد، بالاشتراك مع الجمعية المصرية لجراحة التجميل والإصلاح وجراحات الوجه والفكين، تحت عنوان "الجديد في جراحات الوجه والرأس"، والتي أقيمت خلال الفترة من 24 حتى 26 يناير الجاري، تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بجامعة أسوان.

وقال الدكتور أحمد قناوي رئيس قسم التجميل وسكرتير عام المؤتمر، إن مجموعة من الباحثين قدموا عدة أوراق بحثية جديدة، غطت الكثير من جوانب جراحات الوجه والرأس، وخرجت توصيات المؤتمر بالآتي:

1ـ ضرورة وضع بروتوكول مشترك تشخيصي وعلاجي لأورام الوجه والجبهة المتعددة، وكيفية الوصول للتشخيص الصحيح بأقصى الطرق فضلا عن علاجها بالفاعلية المطلوبة للشفاء لضمان عدم تكرار عودتها، وإقامة مجموعات عمل مشتركة بالجامعات المصرية في الأقسام المتخصصة بالمشاركة مع التخصصات الأخرى المرتبطة بالعيوب الخلقية للوجه بالأطفال وتوابعها.

2ـ التأكيد على دور قسم جراحة التجميل والوجه والفكين بجامعة أسوان، وأعضاء هيئة التدريس به، والنواب في الحملات المنظمة لعلاج الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، والتي بدأت حملتها منذ أكثر من ٦ أشهر ليتم إجراء الجراحات للأطفال بالمستشفى الجامعي في الفترة ما بين ٢١ و٢٧ فبراير المقبل.

3ـ تقنين استعمال المواد المالئة والتجميلية والتعويضية التي تضيف للوجه أفضل وظيفة، بأفضل شكل ونصائح لتجنب المضاعفات وما يؤدي إليها من أثار.

4ـ ضرورة دعم شباب الأطباء للنشر العلمي المحلي والدولي، وتجاوز العقبات التي تواجههم في أساليب تقديم الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى إقامة فعاليات المؤتمر التاسع القادم لأقسام الصعيد بجامعة المنيا بالاشتراك مع جامعة بني سويف العريقتين، وسيتم تعاون جميع الأقسام لإتمام ذلك البرنامج العلمي المستمر، والتمسك بإقامته بصفة دورية.

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