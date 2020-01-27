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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة الغربية

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:44 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
مروة عنبر
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حملة اعتقالات موسعة بالضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال ١٩ فلسطينيا أغلبهم من جنين بينهم أربعة أشقاء.

واعتقلت قوات الاحتلال، الشابين أحمد الطريفي ومعتصم أبو عليا، من بلدتي عين يبرود والمغير شرقا في مدينة رام الله.

ومن قرية بلعين غرب رام الله، اُعتقل الشابان محمود عيسى أبو رحمة، وقصي فلاح أبو رحمة.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم جنين إبراهيم عماد العامر، والأسيرين المحررين الشقيقين نضال وأيوب يعقوب انفيعات من بلدة يعبد.

فيما اعتقلت تلك القوات من بلدة برطعة، 9 شبان من عائلة قبها، وفقا لوكالة وفا الرسمية.

وفي الخليل تحديدا من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود دمحان الفسفوس، ومن مخيم الفوار جنوبا الشاب يزن عز الدين تيلخ، عقب مداهمة وتفتيش منزليهما.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في البطاقات.

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