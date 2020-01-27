حفر الخط الرابع لمترو الأنفاق يغلق شارع الهرم جزئيا 3 أيام

تغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع" شارع الهرم جزئيا؛ لتنفيذ أعمال نقل مرافق "غاز طبيعي المتعارضة مع مسار المشروع".وتعلن إدارة المرور لغلق شارع الأهرام جزئيًا أمام سينما الهرم في الاتجاهين دون تعطيل لحركة المرور ولمدة 3 أيام تبدأ الجمعة الموافق 3112020 وتنتهي الأحد الموافق 222020 على أن يكون العمل في الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الـ5 صباحًا فقط.كما سيتم تنفيذ الأعمال أعلى الرصيف بالاتجاهين بدايةً من سينما الأهرام وحتى شارع خوفو لمدة 7 أيام تبدأ اليوم الاثنين الموافق 2712020 وحتى الأحد الموافق 222020 على أن يكون العمل طوال 24 ساعة.وتنسق الإدارة العامة للمرور مع مختلف الجهات للانتهاء من الأعمال خلال المدد المعلنة دون تأخير وإعادة حركة المرور لطبيعتها.وتهيب إدارة مرور الجيزة المواطنين من المارة وقائدي السيارات بالالتزام بإرشادات اللوحات واللجان المرورية التي من المقررة نشرها بمحيط مناطق العمل تجنبًا للتكدسات.