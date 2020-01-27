رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حفر الخط الرابع لمترو الأنفاق يغلق شارع الهرم جزئيا 3 أيام

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:43 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ندى حمدي
طباعة
تغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع" شارع الهرم جزئيا؛ لتنفيذ أعمال نقل مرافق "غاز طبيعي المتعارضة مع مسار المشروع".

وتعلن إدارة المرور لغلق شارع الأهرام جزئيًا أمام سينما الهرم في الاتجاهين دون تعطيل لحركة المرور ولمدة 3 أيام تبدأ الجمعة الموافق 3112020 وتنتهي الأحد الموافق 222020 على أن يكون العمل في الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الـ5 صباحًا فقط.

كما سيتم تنفيذ الأعمال أعلى الرصيف بالاتجاهين بدايةً من سينما الأهرام وحتى شارع خوفو لمدة 7 أيام تبدأ اليوم الاثنين الموافق 2712020 وحتى الأحد الموافق 222020 على أن يكون العمل طوال 24 ساعة.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع مختلف الجهات للانتهاء من الأعمال خلال المدد المعلنة دون تأخير وإعادة حركة المرور لطبيعتها.

وتهيب إدارة مرور الجيزة المواطنين من المارة وقائدي السيارات بالالتزام بإرشادات اللوحات واللجان المرورية التي من المقررة نشرها بمحيط مناطق العمل تجنبًا للتكدسات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

عودة المحتال.. تفاصيل رفع ذئب «وول ستريت» الحقيقى دعوى على رضا عزيز

منذ حوالي 12 ساعة

ارتفاع مصابى حادث التصادم لـ 25 شخصًا فى أسوان

منذ حوالي 21 ساعة

إعلان أحادي.. إسرائيل تسمح بالسفر إلى السعودية للمرة الأولى

منذ أقل من ساعتين

خوفا من «كورونا» صينيون يشعلون النار فى مستشفى بهونج كونج

الصور

image description

أبو ظبي الثقافية تكرم الفنان يحيى الفخراني

image description

50 صورة ترصد كواليس مواجهة الأهلي والنجم الساحلي

image description

"الأردن.. لبنان.. سوريا" دول مشاركة بمعرض ٢٠٢٠

image description

«القومي لأسر الشهداء» ينظم رحلة للمتحف المصري

image description

صور تامر حسنى وإيتو وأحمد حسن وهانى سلامة فى افتتاح مطعم لا ليجا

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

«حماية المستهلك» تحذر من شراء السلع عبر الإنترنت

ارتفاع مصابى حادث التصادم لـ 25 شخصًا فى أسوان

إنفوجراف

image description

معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق فى محافظة الجيزة.. (إنفوجراف)

image description

آخرها «كورونا».. تاريخ الفيروسات القاتلة (انفوجراف)

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

ويل سميث ينعى نجم السلة كوبى برايانت

مارك أنتوني ينعى برايانت: أرقد بسلام يا صديقي الرائع

أونيل: لا توجد كلمات تعبر عن خسارة برايانت

نجوم العالم ينعون وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية براينت بعد تحطم طائرته

مقالات الرأي
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
التفرقة بين النساء والرجال فى الحياة الخاصة والعامة
د.أحمد الخميسى
العراق.. رمح الله فى الأرض
ماجد حبته
لأنها لم تعرف أين تقع أوكرانيا!
المزيد

الثقافة

المبدع الأعظم.. إبراهيم الكوني: لجنة «نوبل» دنّست حرمة الأدب ومنحت الجائزة لهواة

حكايات الثورة والحب والغضب فى مذكرات أحمد عكاشة

وزير الثقافة تلتقى وفدا ألمانيا لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين

الكاتب يوسف مسلم: وقف مسرحية «شبيهان» بالإسكندرية دليل على سرقة أفكاري