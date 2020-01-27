الهند تسجل أول حالة اشتباه بـ «كورونا»

أعلنت الهند وضع فتاة في الحجر الصحي بولاية "بيهار" للاشتباه في اصابتها بفيروس "كورونا".وذكرت قناة "أنديا تي في" اليوم الاثنين، أن الفتاة عادت مؤخرا من الصين، وظهرت عليها أعراض مماثلة لتلك الخاصة بالفيروس، ما حدا بالسلطات الصحية لاحتجازها وإخضاعها للرقابة الطبية.يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).