«النواب اللبناني» يناقش الموازنة العامة لعام 2020.. اليوم

يبدأ مجلس النواب اللبناني، اليوم الاثنين، جلسة لمناقشة الموازنة العامة لعام 2020، والموازنات الملحقة لها، ووفقا لموقع المجلس فإنه من المقرر أن تستمر المناقشة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.ولفتت التقارير إلى وجود جدل دستوري حول مناقشة مشروع موازنة قدمته حكومة سابقة، والمفترض أن تدافع عنه حكومة لم تعدّ بنوده، فضلا عن أن الحكومة الجديدة لم تنل بعد ثقة مجلس النواب.يأتي ذلك إلى جانب تحدٍ آخر يتمثل في تبدل المعطيات المالية التي أعدت على أساسها الموازنة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في البلد، إلى جانب الرفض الشعبي لانعقاد الجلسة البرلمانية.وظهر من خلال الترتيبات لانعقاد الجلسة البرلمانية، اليوم أن التحدي الأخير المتمثل بالاحتجاجات، قد وضعت له السلطات حلًا عبر إنشاء منطقة أمنية عازلة في وسط بيروت ضمن خطة أمنية محكمة أعدتها قوى الأمن الداخلي لتأمين انعقاد الجلسة.وتتضمن الخطة رفع جدران إسمنتية لعزل بعض مداخل المنطقة العازلة التي سيحميها انتشار واسع للعناصر الأمنية.