مقتل شاب أثناء دفاعه عن سيارته بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة مصرع شاب أصيب بطلق ناري خلال محاولة مجهولين السطو المسلح على سيارة والده بالخانكة.تبين أن وراء الواقعة تشكيل عصابي يتزعمه شخص يدعى "الديب" حاول سرقة السيارة بالإكراه، ولدى محاولة قائدها الفرار أطلقوا الرصاص لإرهابه، إلا أن رصاصة استقرت في جسد المجني عليه، وأودت بحياته، وتم نقله إلى المستشفى موفيًا.أقر والده المجني عليه أنهما في حالة استقلالهما السيارة، بعد عودته لمسكنه فوجئ بدراجة نارية يستقلها 3 أشخاص حاولوا استيقافه إلا أنه أسرع بالفرار وتناهى إلى سمعه صوت إطلاق أعيرة نارية أصابت إحداها السيارة ونجله في ذات الوقت وأودت بحياته.توصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "عماد. م.ص"، عاطل، و"محمد. ص. ص"، شهرته "الديب" نجار مسلح، و"محمد. ط.س"، نجار مسلح، و"أحمد. م.ع"، نجار مسلح، سابق اتهامه في قضية عاهة مستديمة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين جميعًا، واعترفوا بالجريمة.