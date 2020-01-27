أمن الفيوم يوزع الورود على المواطنين احتفالًا بعيد الشرطة

حرص ضباط وأفراد الشرطة بالفيوم على توزيع الورود على المواطنين بالشوارع والمصالح الحكومية، لليوم الثالث على التوالي، وذلك على هامش الاحتفالات بعيد الشرطة الذي يوافق 25 يناير.أصدر اللواء عادل الطحلاوي مدير الأمن توجيهاته لإدارة المرور، وإدارة الحماية المدنية بإنهاء إجراءات استخراج رخص القيادة والتسيير للمواطنين غير القادرين مجانا، وكذا استخراج بطاقات الرقم القومي.كما قامت منافذ "أمان" التابعة لمديرية الأمن بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالأسواق بأكثر من 30%.