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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تروع المارة أخر الليل.. «التضامن» تنقذ «جميلة» من أرصفة الجيزة

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:23 ص
«التضامن» تنقذ «جميلة»
«التضامن» تنقذ «جميلة»
ولاء جمال
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وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع لفحص البلاغ الوارد من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسه مجلس الوزراء 16528، بشأن تواجد فتاة ثلاثينية مريضة نفسية بلا مأوى تقوم بإيذاء المارة وترويعهم بالصراخ في الساعات المتأخرة من الليل، وتفترش الرصيف خلف فرع عمر أفندي بشارع أحمد عرابي بالمهندسين، محافظة الجيزة.

توجه الفريق لمكان تواجد الفتاة وأجرى دراسة حالة لها وتبين إنها تدعى "جميلة. أ. م"، من مواليد محافظة الدقهلية وتبلغ من العمر 39 عاما، ولا يوجد معها أية أوراق تثبت شخصيتها، وكانت تعمل بإحدى المحال التجارية، وهي متواجدة بهذا المكان منذ عام ونصف وتبين للفريق بعد دراسة حالتها والفحص النفسي أنها تعاني من اضطرابات نفسية شديدة.

ونسق الفريق مع قسم شرطة العجوزة لمرافقته وكذا التنسيق مع مسئولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لإخطار مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، لاستقبال الفتاة لتتلقى الرعاية الطبية، وتم نقلها بسيارة إسعاف، وخضعت الفتاة لفحص طبي ونفسي شامل وحجزت بالمستشفى.

ويتابع الفريق تحسن حالة الفتاة وخضوعها للعلاج النفسي والطبي المكثف وتماثلها للشفاء، تمهيدا لاستقبالها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

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