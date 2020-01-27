شاكر: لدينا خطة لتغيير العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع في 5 سنوات

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أكبر مشكلة تواجه الوزارة الفترة الحالية، هي قراءة العدادات، لذلك تم التعاقد مع شركة لقراءتها، وهذا ساهم في حل المشكلة إلى حد كبير.وأضاف شاكر، خلال حواره ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، أن هناك 37 مليون عداد كهرباء في مصر، منهم ما يقرب من 8 ملايين عداد مسبوق الدفع، وهذا النوع من العدادات كان أحد طرق حل مشكلة قراءة العداد.ولفت إلى أن الوزارة لديها خط لتغيير 28 مليون عداد تقليدي بعدادات مسبوقة الدفع، وهناك 6 شركات مصرية تصنع العدادات الجديدة وسنستبدل جميع العدادات القديمة بأخرى مسبوقة الدفع وهذا الأمر إن حدث خلال 5 سنوات، فسنكون أمام إنجاز هائل.