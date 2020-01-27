ال«مصيلحي» و«شعراوي» يتابعان عمل المنظومة التموينية بالمحافظات

بحث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تنسيق الجهود والأعمال ما بين المحافظين ووكلاء وزارة التموين بالمحافظات، بهدف متابعة سير المنظومة التموينية في جميع محافظات الجمهورية، لا سيما سير منظومة الخبز والعمل على توجيه المسئولين بالمحافظات ومديريات التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية، بما يضمن رفع جودة الخبز ومتابعة سير عمل المنشأت التموينية المختلفة.وتطرق، لقاء الوزيرين، إلى مناقشة أهم الإجراءات التي من شأنها ضمان انتظام العمل بالمخابز والإدارات التموينية المختلفة، ومنها زيادة عدد مفتشي التموين وزيادة عدد السيارات والسائقين لتوجيه المزيد من الحملات التموينية لتكون أكثر انتشارًا.وشدد المصيلحي، خلال اللقاء، على أهمية دراسة الأماكن الأكثر احتياجًا والتي لا يوجد بها مخابز ليتم التركيز عليها ودراسة الطلبات المقدمة في هذه المناطق بالتنسيق بين مديرية التموين والمحافظة المعنية، مؤكدا بأن هناك تناغم وتنسيق مشترك بين السادة وكلاء الوزارة والسادة المحافظين بما يضمن ضبط الأداء.ومن ناحية أخرى، أشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك توجيهات للسادة المحافظين بتوفير كل الدعم لمديري مديريات التموين بالمحافظات للقيام بدورهم الفعال في تنفيذ المنظومة التموينية والتأكد من التزام أصحاب المخابز بإنتاج خبز بلدى مدعم مطابقة للمواصفات بمحافظات الجمهورية.