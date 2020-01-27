عزل 4 ركاب بمطار القاهرة لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، 4 ركاب فور وصولهم من الخرطوم لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.وأثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرات القادمة من الخرطوم، فوجيء أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 4 ركاب من أعمار وجنسيات مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى، وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم لمستشفى الحميات.