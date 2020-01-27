مدير أمن الإسماعيلية يفتتح وحدة الصحف الجنائية بقسم ثالث

أعلن اللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، أن اللواء جمال غزالي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، سوف يفتتح صباح اليوم الاثنين، وحدة إصدار صحف الحالة الجنائية المميكنة بقسم ثالث.وقال "عمارة" أن سكان مدينة الإسماعيلية من الراغبين في استخراج صحف الحالة الجنائية، يعانون بسبب عدم وجود وحدات استخراج الفيش الجنائي المميكن داخل نطاق المدينة.وأشار النائب إلى أن قسم شرطة مركز الإسماعيلية "قسم الضواحي" وهو القسم الذي يقع على أطراف مدينة الإسماعيلية بقرية نفيشة، لم يعد مناسبا لاستقبال هذا الكم الهائل اليومي من المواطنين، نظرا لعدم جاهزيته وعدم وجود صالة انتظار تستوعب المواطنين، بالإضافة إلى بعد المسافة نسبيا عن المدينة.يذكر أن النائب أشرف عمارة قد تقدم في ديسمبر 2017 الماضي بطلب إلى وزير الداخلية لإنشاء وحدات استخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بأقسام الشرطة الثلاثة بمدينة الإسماعيلية تخفيفا عن سكان الإسماعيلية.