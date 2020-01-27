مناقشة أزمة الاعتمادات المالية لمراكز الشباب بالبرلمان اليوم
الإثنين 27/يناير/2020 - 10:16 ص
عائشة حسنطباعة
تشهد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف رشاد الشريف، اليوم الاثنين، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة سحر عتمان، بشأن: توفير اعتماد مالي لمركز شباب قشا - مشتول السوق - وذلك لإحلاله وتجديده، وبناء سور خارجي له، وتوريد حديقة أطفال وصالة جيم، وصرف على أوجه أنشطة المركز، إشهار مركز شباب الصحافة مشتول السوق – الشرقية – حتى تتمكن الوزارة من توفير الدعم اللازم لتشغيله، توفير الدعم المالي اللازم لتطوير مركز شباب دهمشا مشتول السوق – الشرقية.
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تنجيل وإنارة ملاعب مراكز الشباب المتوقفة منذ ثلاث سنوات مركز ملوي- محافظة المنيا، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن تطوير مراكز الشباب في مدينة الدلنجات محافظة البحيرة.
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تنجيل وإنارة ملاعب مراكز الشباب المتوقفة منذ ثلاث سنوات مركز ملوي- محافظة المنيا، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن تطوير مراكز الشباب في مدينة الدلنجات محافظة البحيرة.