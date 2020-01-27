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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مناقشة أزمة الاعتمادات المالية لمراكز الشباب بالبرلمان اليوم

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:16 ص
النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد الشريف
عائشة حسن
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تشهد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف رشاد الشريف، اليوم الاثنين، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة سحر عتمان، بشأن: توفير اعتماد مالي لمركز شباب قشا - مشتول السوق - وذلك لإحلاله وتجديده، وبناء سور خارجي له، وتوريد حديقة أطفال وصالة جيم، وصرف على أوجه أنشطة المركز، إشهار مركز شباب الصحافة مشتول السوق – الشرقية – حتى تتمكن الوزارة من توفير الدعم اللازم لتشغيله، توفير الدعم المالي اللازم لتطوير مركز شباب دهمشا مشتول السوق – الشرقية.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تنجيل وإنارة ملاعب مراكز الشباب المتوقفة منذ ثلاث سنوات مركز ملوي- محافظة المنيا، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن تطوير مراكز الشباب في مدينة الدلنجات محافظة البحيرة.

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