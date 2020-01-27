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مصر

وزير الإسكان: منظومة متكاملة للتأكد من جودة مياه الشرب

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:14 ص
عاصم الجزار
عاصم الجزار
محمد إبراهيم
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك منظومة متكاملة للتأكد من جودة مياه الشرب المُنتجة، والالتزام بالإجراءات القياسية المنهجية كشهادة الاعتماد (ISO 17025)، واتباع المعايير الدولية المحددة، للتأكد من الجودة، من خلال إلزام مقدمي الخدمة، بتطبيق منظومة الجودة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

ومن جهته، أشار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن مراحل تحاليل جودة المياه، تشمل، إجراء تحاليل كفاءة التشغيل بمحطات التنقية، وإجراء تحاليل موقعية من خلال تجميع العينات من الشبكات، وإجراء تحاليل كاملة لمطابقة المواصفات القياسية المصرية، وذلك من خلال المعامل المختلفة (معامل محطات – معامل فرعية – معامل مركزية – معامل مرجعية).

وقال الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إن الجهاز يضع على أجندة أولوياته مراقبة جودة مياه الشرب على مستوى الجمهورية، من خلال محورين، أولهما تجميع عينات دورية من مواقع إنتاج المياه بالمحافظات، وتحليلها بمعرفة معامل الجهات العلمية المحايدة (الجامعات، والمراكز البحثية)، وإصدار التقارير عن موقف جودة مياه الشرب بها، وثانيهما المرور الميداني على المعامل المركزية والفرعية ومعامل المحطات والشبكات، للتأكد من وجود منظومة الجودة الشاملة، والتأكد من توافر الكفاءات والأجهزة المعملية.

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