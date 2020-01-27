«صحة الحيوان» يختتم ندوتين في دمنهور وأسيوط

اختتم معهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة، ندوتين علميتين، الأولى في معمل دمنهور التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، بعنوان مبادئ "النانوتكنولوجي، بحضور خبراء صحة الحيوان لبحث دور هذه التقنيات في الكشف عن الأمراض، والثانية بمعمل أسيوط بعنوان تنشيط البحوث التطبيقية لحل المشاكل الحقلية.وأشاد الدكتور ممتاز شاهين، مدير المعهد، بالاستمرار في إقامة الندوات اللامركزية لتطوير أداء الباحثين ورفع قدراتهم العلمية والبحثية والتشخيصية، مشيرا إلى أن المعهد يستهدف التوسع في الدورات التدريبية التي تساهم في رفع كفاءة الباحثين بالمعهد وكافة الفروع المختلفة في المحافظات والتي تنعكس على قدرة المعهد في الكشف عن الأمراض الوبائية والامراض المشتركة التي تهدد الصحة العامة والبيئة.ومن ناحيته، قال الدكتور عصام كامل، وكيل معهد صحة الحيوان للتدريب في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين"، إن الندوة حاضر فيها أساتذة متخصصين فى مجال "النانوتكنولوجي" بالمعهد، مشيرا إلى أن الندوة الثانية في أسيوط اعتمدت على مناقشة الباحثين باستفاضة عن تصميم البحوث بطريقة مثلى، حتى يتمكنوا من النشر الدولي والارتقاء بالمستوى العلمي والتقني للبحوث.