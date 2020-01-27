خوفا من «كورونا».. صينيون يشعلون النار في مستشفى بهونج كونج

أعلنت الشرطة في هونج كونج، منذ قليل، عن انفجار في مستشفى عام بهونج كونج، ما أدى لإجلاء بعض المرضى بصورة مؤقتة دون إصابات.وجاء الحادث بعد أن أشعلت مجموعة من المتظاهرين، أمس الأحد، النار في بهو مبنى سكني حديث البناء كانت السلطات تخطط لاستخدامه كمرفق للحجر الصحي، مع تزايد مخاوفهم من تفشي فيروس "كورونا" في البر الرئيسي للصين.وتشهد هونج كونج احتجاجات منذ 7 أشهر تركزت على علاقتها مع الصين وأشعلها غضب المحتجين، ما يعتبرونه تدخلا متزايدا من جانب بكين في شؤون المدينة.وذكرت الشرطة في بيان لها أن الانفجار وقع في دورة مياه بمركز "كاريتاس" الطبي حوالي الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي.وقالت الشرطة إنها نقلت نحو 20 شخصا إلى مكان آمن ولم يصب أحد بسوء، ولم يعرف بعد سبب الانفجار.