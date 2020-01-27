7 قطاعات تهبط بمؤشرات بورصة الكويت بالمستهل

استهلت مؤشرات بورصة الكويت معاملات اليوم الاثنين، ثانى تداولات الأسبوع على تراجع، بدعم من الانخفاض الواضح لأسهم 7 قطاعات رئيسية بالسوق.وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24 %، كما انخفض المؤشران العام والرئيسي بنسبة 0.23 % و0.21 % على التوالي.وسجلت قيمة التداولات بالمستهل نحو 7.24 مليون دينار، وذلك من خلال التعامل على نحو 58.83 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 1.89 ألف صفقة بيع وشراء.وتراجعت أسهم 7 قطاعات بالسوق، أبرزها البنوك بـ0.34 %، فيما ارتفع قطاعا النفط والغاز والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.09 % للأول و0.01 % للثاني.وتصدر سهم عمار القائمة الحمراء بـ8.51 %، فيما جاء سهم مراكز على رأس الارتفاعات بـ20 %.وبشأن أنشط التداولات، جاء أرزان المرتفع 0.97 % على رأس الكميات بـ8.18 مليون سهم، فيما تصدر بيتك السيولة بـ1.63 مليون دينار، منخفضا 0.24 %.