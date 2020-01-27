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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

7 قطاعات تهبط بمؤشرات بورصة الكويت بالمستهل

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:03 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
اكرم عمران
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استهلت مؤشرات بورصة الكويت معاملات اليوم الاثنين، ثانى تداولات الأسبوع على تراجع، بدعم من الانخفاض الواضح لأسهم 7 قطاعات رئيسية بالسوق.

وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24 %، كما انخفض المؤشران العام والرئيسي بنسبة 0.23 % و0.21 % على التوالي.

وسجلت قيمة التداولات بالمستهل نحو 7.24 مليون دينار، وذلك من خلال التعامل على نحو 58.83 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 1.89 ألف صفقة بيع وشراء.

وتراجعت أسهم 7 قطاعات بالسوق، أبرزها البنوك بـ0.34 %، فيما ارتفع قطاعا النفط والغاز والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.09 % للأول و0.01 % للثاني.

وتصدر سهم عمار القائمة الحمراء بـ8.51 %، فيما جاء سهم مراكز على رأس الارتفاعات بـ20 %.

وبشأن أنشط التداولات، جاء أرزان المرتفع 0.97 % على رأس الكميات بـ8.18 مليون سهم، فيما تصدر بيتك السيولة بـ1.63 مليون دينار، منخفضا 0.24 %.

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