«علوم بترول مطروح» تطلق التدريب الشتوي لطلاب الجيولوجيا

انطلقت فعاليات التدريب الشتوي لطلاب قسم جيولوجيا البترول بكلية علوم البترول والتعدين جامعة مطروح، والذي يستمر حتى 31 يناير الجارى في قسم الاستكشاف التابع لشركة عجيبة للبترول بالقاهرة.وأوضح رئيس الجامعة، الدكتور مصطفى النجار، أن التدريب يستهدف 26 طالبًا وطالبة بالمستوىين الثاني والثالث، ويشمل عمليات جيولوجيا الاستكشاف والجيوفزياء، والتفسير الجيولوجي للأحواض الترسيبية الحاوية للبترول من خلال قراءة تسجيلات الآبار والخطوط السيزمية، وكذلك التدريب على قراءة الخرائط وتوقع مستقبل منطقة الإنتاج.وأكد رئيس الجامعة، أهمية التدريب العملي لطلاب كلية علوم البترول والتعدين، وأثره على تزويدهم بالمعارف والخبرات التي تثقل مهاراتهم، مشيرا إلى أنه يعود على الطلاب بالنفع في العديد من المجالات، ويمكنهم من تطبيق المعرفة النظرية التي اكتسبوها خلال فترة الدراسة الأكاديمية تطبيقًا عمليًا.