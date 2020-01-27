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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تعلن 80 وفاة و2761 إصابة مؤكدة بـ«كورونا» الجديد

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:52 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 80 وفاة و2761 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا" الجديد (2019-إن. سي. أو. في) في شتى أنحاء البلاد، بينها 461 إصابة في حالة حرجة، حتى نهاية يوم أمس الأحد.

وذكرت اللجنة، في بيان اليوم، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل 769 حالة إصابة جديدة مؤكدة و3806 حالات جديدة يشتبه بإصابتها و24 حالة وفاة جديدة جراء المرض جميعها في مقاطعة هوبي بوسط الصين، مضيفا أن 51 شخصا تعافوا من الإصابة، ولا يزال هناك ما إجماليه 5794 مريضا يشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وتابعت اللجنة أنه تم تعقب 32799 من المخالطين عن قرب للمرضى، بينهم 30453 يخضعون للملاحظة الطبية، مشيره إلى أنه تم تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة في منطقتي هونج كونج وماكاو الإداريتين الخاصتين وتايوان، بواقع 8 حالات في هونج كونج و5 في ماكاو و4 في تايوان.

وقررت الصين تمديد عطلة عيد الربيع (رأس السنة الصينية) لمدة ثلاثة أيام إضافية حتى 2 فبراير المقبل، وسط جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وذكر بيان عن المكتب العام لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، أن الجامعات والمدارس الإبتدائية والثانوية ورياض الأطفال في جميع أنحاء البلاد ستؤجل بدء الفصل الدراسي، وأن الوقت المحدد لبداية الفصل الدراسي سيتم الإعلان عنه من قبل السلطات التعليمية المعنية.

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