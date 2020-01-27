اليابان تأمر ببذل كل الجهود الممكنة لمنع انتشار «كورونا»

أمر رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، اليوم الاثنين، الوزراء، بتكثيف الإجراءات الوقائية بما في ذلك عمليات الفحص في الموانئ والمطارات بالإضافة إلى تقديم معلومات دقيقة للجمهور بشكل سريع، وذلك على خلفية تفشي فيروس "كورونا" الجديد في مدينة "ووهان" الصينية.وشدد شينزو أبي، في تصريح نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، على الحاجة إلى ضمان سلامة المواطنين اليابانيين الذين يسافرون أو يقيمون بالخارج، مشيرا إلى أن حكومته أصدرت تعليمات للوزراء المعنيين ببذل كل ما في وسعهم لمنع انتشار هذا الفيروس في اليابان.وأكد أن الحكومة ستسرع من جهودها لاتخاذ الترتيبات اللازمة مع الحكومة الصينية، حتى يتمكن المواطنون اليابانيون الذين يرغبون في مغادرة مدينة "ووهان" الصينية من القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).