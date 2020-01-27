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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: بايدن وساندرز يتصدران قائمة مرشحي الحزب الديمقراطي

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:34 ص
الحزب الديمقراطي
الحزب الديمقراطي
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أظهر استطلاع حديث، أن الديمقراطيين جو بايدن وبيرني ساندرز المتنافسين على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يؤكدان أنهما يحتلان الصدارة على القائمة المزدحمة لمرشحي الحزب.

يأتي هذا قبل نحو من توجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم في مستهل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي والتي تبدأ في ولاية آيوا أوائل فبراير المقبل.

وأشار الاستطلاع، الذي اشتركت في إجرائه صحيفة واشنطن بوست وشبكة إيه بي سي نيوز على مستوى قومي، إلى أن بايدن حصل على 32% من أصوات الناخبين المسجلين ممن يميلون تجاه الديمقراطيين، بينما حصل ساندرز على تأييد 23%.

ويعتبر أداء بايدن وساندرز في هذا الاستطلاع، حسب المراقبين، أفضل قليلا من أدائهم في استطلاع مماثل جرى في أكتوبر الماضي.

من جهة أخرى، تراجعت شعبية المرشحة الديمقراطية السيناتور إليزابيث وارن بصورة واضحة في هذا الاستطلاع، حيث حصلت على 12% فقط من الأصوات، رغم أنها كانت تعد من أبرز المرشحين في الأسبوع الماضي حين حصلت على 23%.

وبدوره جاء المرشح مايكل بلومبرج، الملياردير وعمدة نيويورك السابق والذي أنفق 250 مليون دولار على الدعاية لحملته التي بدأها متأخرا، بشعبية متواضعة لم تتجاوز 8% فقط في هذا الاستطلاع.

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