زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جزر سليمان بالمحيط الهادئ

ضرب زلزال قوته 6.3 درجات، اليوم الاثنين، جزر سليمان الواقعة في المحيط الهادئ، حسبما أعلن المعهد الأمريكي للجيولوجيا.وقال المعهد الأمريكي، إن الزلزال وقع بعد الساعة الرابعة، وقد حدد مركزه على عمق 17.7 كيلومترا وعلى بعد نحو 140 كيلومترا جنوب شرق العاصمة هونيارا.