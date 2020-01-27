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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: الطقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 7 درجات

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:58 ص
الطقس
الطقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا على معظم الأنحاء وكثيفة على بعض المناطق وغائمة أحيانا والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 07 19
شبين الكوم 07 18
طنطا 08 17
دمنهور 09 17
الإسكندرية 09 17
بلطيم 09 17
مطروح 07 17
السلوم 05 17
سيوة 04 18
بورسعيد 12 16
دمياط 11 16
الزقازيق 09 19
الاسماعيلية 07 19
السويس 08 18
العريش 07 16
رفح 07 17
رأس سدر 09 19
نخل 02 16
نويبع 11 20
طابا 06 19
كاترين 00 12
الطور 08 19
شرم الشيخ 13 21
الغردقة 12 22
مرسى علم 12 22
الفيوم 07 19
بنى سويف 07 19
المنيا 05 19
أسيوط 05 20
سوهاج 06 21
قنا 08 22
الأقصر 06 22
أسوان 08 23
أبوسمبل 09 22
الوادى الجديد 07 22
شلاتين 13 23
أبو رماد 13 22
حلايب 15 20

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