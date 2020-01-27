الأرصاد: الطقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 7 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا على معظم الأنحاء وكثيفة على بعض المناطق وغائمة أحيانا والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 07 19شبين الكوم 07 18طنطا 08 17دمنهور 09 17الإسكندرية 09 17بلطيم 09 17مطروح 07 17السلوم 05 17سيوة 04 18بورسعيد 12 16دمياط 11 16الزقازيق 09 19الاسماعيلية 07 19السويس 08 18العريش 07 16رفح 07 17رأس سدر 09 19نخل 02 16نويبع 11 20طابا 06 19كاترين 00 12الطور 08 19شرم الشيخ 13 21الغردقة 12 22مرسى علم 12 22الفيوم 07 19بنى سويف 07 19المنيا 05 19أسيوط 05 20سوهاج 06 21قنا 08 22الأقصر 06 22أسوان 08 23أبوسمبل 09 22الوادى الجديد 07 22شلاتين 13 23أبو رماد 13 22حلايب 15 20