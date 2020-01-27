رئيسة بوليفيا تطلب من الوزراء الاستقالة بعد إعلان ترشحها للرئاسة

طلبت جنين أنييس، رئيسة بوليفيا المؤقتة، من وزراء حكومتها تقديم استقالاتهم من أجل مواجهة "مرحلة جديدة من التحول الديمقراطي"، بعد إعلانها الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر إقامتها في مايو 2020.وقال مكتب الرئاسة، في بيان لها، إنها ستسعى لشغل هذه المناصب بأسرع ما يمكن، للحفاظ على استمرار العمل قبل الانتخابات التي تمثل إعادة للانتخابات التي جرت في أكتوبر وكانت محل نزاع وأثارت احتجاجات مما دفع الرئيس السابق إيفو موراليس للاستقالة.وكانت أنييس، العضو السابق في مجلس الشيوخ، قد أعلنت ترشحها يوم الجمعة الماضية في خطوة أثارت رد فعل عنيف في البلاد بعد أن استبعدت من قبل الترشح، وقالت إن هدفها الوحيد هو قيادة البلاد إلى انتخابات شفافة جديدة.