سارة نجيب تقدم فعاليات مؤتمر «القيادة العالمى» للطائفة الإنجيلية

تستضيف الطائفة الإنجيلية بالقاهرة "مؤتمر القيادة العالمي"، وذلك في الفترة من ٦ إلى ٨ فبراير القادم، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، كما تنظم الكنيسة الإنجيلية المؤتمر بإطسا سنتر بمحافظة المنيا، في الفترة من ١٤ - ١٥ فبراير ٢٠٢٠.ومن المقرر أن يقدم فعاليات المؤتمر، الذي يقام على مدار يومين بالقاهرة، الإعلامية سارة نجيب، ويترأسه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس نادى لبيب رئيس السنودس الإنجيلي، وبمشلركة قيادات الطائفة ومتخصصين في فن القيادة.