الأنبا يؤانس يترأس القداس الإلهى بكاتدرائية الملاك ميخائيل فى أسيوط

ترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، صباح اليوم الإثنين، صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل للأقباط الأرثوذكس بأسيوط.ومن جهته يترأس الأنبا يؤانس، مساء غدًا الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي والذي يدرس فيه الكتاب المقدس.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لبدء صوم «يونان» المعروف بصوم «نينوي» في 10 فبراير المقبل.