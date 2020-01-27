البابا تواضروس يترأس مؤتمر شباب المهجر في أغسطس المقبل

كشفت مصادر كنسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيرأس في الفترة من 22 وحتى 29 أغسطس المقبل مؤتمر شباب المهجر بدير الأنبا بيشوي في وادى النطرون.قالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الكاتدرائية وجهت الدعوات لإيبارشيات المهجر، للاستعداد ومشاركة 6 شباب من كل إيبارشية على أن يكون نصفهم من الشباب والنصف الآخر فتيات، وسيشارك في المؤتمر 200 شاب من 6 قارات.جدير بالذكر أن اللجان التحضيرية لملتقيات الشباب قد بدأت أعمالها بمشاركة قداسة البابا تواضروس الثاني، ومشاركة عدد من الآباء الكهنة، وعقدت اللجنة التنظيمية للملتقى أولى جلساتها الجمعة الماضية.وبدأت الإيبارشيات في تقديم ترشيحات الشباب لهذه الملتقيات، عقب الإعلان عنها في سيمنار المجمع المقدس في نوفمبر.