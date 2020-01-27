منغوليا‭ ‬تغلق الجامعات والمعابر الحدودية لمكافحة «كورونا»

أغلقت السلطات المنغولية كل الجامعات والمؤسسات التعليمية ابتداء من اليوم الإثنين وحتى الثاني من مارس لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي يجتاح الصين.وقالت وكالة الأنباء المنغولية الرسمية نقلا عن بيان لمجلس الوزراء إن منغوليا أغلقت المعابر الحدودية أمام حركة السيارات والمشاة ابتداء من اليوم ودعت إلى إلغاء كل التجمعات العامة.