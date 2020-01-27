رئيس وزراء الصين يزور بؤرة تفشي فيروس كورونا

زار رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة 80 شخصًا وأصاب أكثر من 2700 آخرين في البلاد.وقالت الحكومة الصينية، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن "لي" توجه إلى المدينة لتفقد الجهود المستمرة لاحتواء الوباء وتحدث مع مرضى وعاملين في القطاع الطبي.