تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 12.455 نقطة أو ما يعادل 91.1% ليصل إلى 06.23372 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 48.26 نقطة، أو53.1%، ليصل إلى 96.1703 نقطة.