ضخ 300 مليون يوان لبناء مستشفيات في «ووهان» بالصين

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الإثنين، أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين التي تمثل وكالة التخطيط الحكومي في البلاد تعتزم استثمار 300 مليون يوان (43.5 مليون دولار) لبناء مستشفيات في مدينة ووهان لخدمة المرضى المصابين بفيروس كورونا.وكانت السلطات الصحية في الصين أعلنت، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 80 شخصا على الأقل، وارتفاع حالات الإصابة 2744 شخصا.وذكرت مفوضية الصحة الوطنية الصينية أن عدد الوفيات ارتفع بـ 24 حالة منذ صباح الأحد.وتكافح الصين من أجل احتواء انتشار المرض بعزل مدن كاملة في مقاطعة هوبي وسط البلاد، وأعلنت الحكومة أيضا تمديد عطلة أعياد السنة القمرية الجديدة حتى يوم الأحد حيث كان من المقرر في البداية أن تنتهي يوم الخميس المقبل.