ترامب يلتقى نتنياهو وجانتس لبحث خطة السلام

يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعين متعاقبين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الإثنين، مع استعداده لنشر تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط التي طال تأخيرها.وطبقا لبرنامج نشره البيت الأبيض، سيلتقي ترامب أولا مع الزعيم اليميني المخضرم ثم يجتمع "بجانتس" منافس نتنياهو في الانتخابات، الذي تخلى في الأسبوع الماضي عن معارضته لطرح خطة السلام قبل الانتخابات المقررة في إسرائيل في مارس.وسيلتقي ترامب مع نتنياهو مرة أخرى يوم الثلاثاء ومن المقرر أن يدلى الاثنان بتصريحات مشتركة، وقال مصدر أمريكي مطلع إنه من المرجح أن يناقش ترامب خلال محادثاته مع الزعيمين بعض تفاصيل خطته.وقال نتنياهو للصحفيين قبل سفره إلى واشنطن "اليوم أغادر إلى واشنطن لأقف إلى جانب رئيس أمريكي يقدم خطة أعتقد أنها تعزز أهم مصالحنا"، وأضاف قائلا: "سألتقي بالرئيس ترامب الاثنين والثلاثاء وسنصنع التاريخ معا".وكان ترامب قد قال في الأسبوع الماضي إنه سينشر تفاصيل مبادرته قبل اجتماعه مع نتنياهو وجانتس لكن البيت الأبيض لم يوضح بعد على وجه الدقة موعد إعلان تفاصيل الخطة.وقال جانتس، الجنرال السابق ورئيس حزب أزرق أبيض المنتمي للوسط لرويترز بعد وصوله إلى مطار دالاس الدولي خارج واشنطن "إنها زيارة مهمة جدا، "هناك علاقات طيبة وتفاهم بين الرئيس وبيني".وكان جانتس قد وصف يوم السبت خطة ترامب بأنها "علامة فارقة تحدد الطريق أمام مختلف الأطراف في الشرق الأوسط للمضي قدما في نهاية المطاف إلى اتفاق تاريخي وإقليمي"، ولم يُكشف عن الجوانب السياسية للخطة رغم الكشف عن جوانبها الاقتصادية في السابق.وفي الوقت الذي يستعد فيه ترامب لإطلاع نتنياهو وجانتس على تفاصيل الخطة قال الزعماء الفلسطينيون إنه لم يحدث اتصال بينهم وبين الإدارة الأمريكية، وحذروا من عدم نجاح أي اتفاق دون مشاركتهم.وكان ترامب قد اتخذ عددا من القرارات التي رحبت بها إسرائيل وأثارت غضب الفلسطينيين. فقد اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وقلص المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.وقال ترامب في تصريح للصحفيين يوم الخميس إن رد فعل الفلسطينيين على الخطة قد يكون سلبيا في البداية لكنه وصفها بأنها "إيجابية لهم للغاية".وتأخر طرح الخطة الهادفة لإنهاء الصراع القائم منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين عدة مرات خلال العامين الماضيين.وقال مصدر لرويترز في الأسبوع الماضي إن إطلاع نتنياهو وجانتس على تفاصيل الخطة يهدف لدحض أي اعتقاد بأن ترامب يفضل أحد المرشحين على الآخر.