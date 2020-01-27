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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بـ مليون جنيه.. «لص بغداد» يتصدر إيرادات دور العرض أمس

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:34 ص
لص بغداد
لص بغداد
حسين الجندي
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منافسة كبيرة تشهدها دور العرض السينمائية بين 5 أفلام مصرية، على إيرادات شباك التذاكر لموسم إجازة منتصف العام الدراسي، حيث يتنافس أفلام "فيلم لص بغداد"، و"الفلوس"، و"يوم وليلة"، و"بنات ثانوي"، و"دماغ شيطان".

وكشف صفوت الهلباوي، مدير التوزيع بشركة "دولار فيلم"، في تصريحات لجريدة "الدستور"، أن الأفلام الخمسة حققت إيرادات، مساء أمس الأحد، اقتربت من مليوني جنيه، وكان نصيب كل فيلم على النحو التالي:

حصد فيلم "لص بغداد" نصيب الأسد من هذه الإيرادات، حيث حقق مليون و137 ألفًا، ليحتل صدارة شباك التذاكر ويحصل على المركز الأول.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى ومن انتاج سينرجي فيلمز للمنتج تامر مرسي، وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

وجاء في المركز الثاني فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسني، وذلك بعد تحقيقه إيرادات بلغت 537 ألف جنيه، ويشارك في البطولة كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، كما يشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف "مي عز الدين وأحمد السقا"، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق.

بينما احتل المركز الثالث فيلم "بنات ثانوي" لجميلة عوض وهنادي مهنا ومي الغيطي، وحقق إيرادات بلغت 167 ألف جنيه، وهو من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمود كامل، بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، هنادي مهنا.

وجاء في المركز الرابع فيلم "يوم وليلة" للنجم خالد النبوي، بعد تحقيقه 34 ألف جنيه، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج منير مكرم، بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع.

وتزيل القائمة فيلم "دماغ شيطان" لباسم السمرة ورانيا يوسف، محققًا 5 ألاف و631 جنيه مصري، وهو من بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني، من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط.

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