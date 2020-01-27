ويل سميث ينعى نجم السلة كوبى برايانت

نعى الممثل الأمريكي ويل سميث، نجم كرة السلة كوبي برايانت، الذي لقي حتفه مساء الأحد في تحطم مروحية بالقرب من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.وكان ذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، أن المسؤولين يعتقدون إن تسعة أشخاص كانوا على متن المروحية المنكوبة التي تحطمت دون الإشارة إلى أي من أسماء الضحايا.وقال قائد الشرطة المحلية أليكس فيلانويفا في مؤتمر صحفي: "سيكون من غير المناسب تمامًا في الوقت الراهن تحديد هوية أي شخص بالاسم. ليس لدينا شيء يمكننا إضافته حتى يقوم الطبيب الشرعي بعمله".وقالت الشرطة إن تسعة أشخاص كانوا على متن المروحية وفقا لسجلات الرحلة ومن بينهم الطيار.