اليوم.. محاكمة 3 متهمين شرعوا فى قتل مواطن بالسيدة زينب

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة كلًا من رمضان رضا وأحمد إسماعيل ومصطفى رضا لاتهامهم بالشروع فى قتل مواطن بمنطقة السيدة زينب.وكشف أمر إحالة المتهمين الى محكمة الجنايات انهم بدائرة قسم السيدة زينب شرعوا فى قتل المجنى عليه حنفى رجب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض اسلحة وما ان ظفروا به بمسكنه حتى أحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى بالأسلحة قاصدين من ذلك ازهاق روحه وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج، كما حاز وأحرز المتهمين اسلحة وأدوات مما تستخدم فى التعدى على الأشخاص دون مسوغ قانونى او مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.وتضمنت قائمة أدلة أقوال الشهود وأدلة الإثبات أن الشاهد الأول حنفى رجب حال تواجده بمسكنه حضر إليه المتهمين وتعدوا عليه بالضرب مستخدمين أسلحة "كزلك وخنجر وعصا شوم وسكين محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي".