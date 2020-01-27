أونيل: لا توجد كلمات تعبر عن خسارة برايانت

قدم نجم كرة السلة الأمريكي السابق شاكيل أونيل تعازيه في وفاة زميله السابق كوبي برايانت، والذي لقي حتفه مساء الأحد في تحطم مروحية بالقرب من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.وقال "أونيل"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "ما من كلمات يمكنها التعبير عما أشعر به من آلام إزاء هذه المأساة بخسارة أخي العزيز كوبي برايانت".وأضاف: "أحبك يا برايانت وسأفتقدك، تعازينا لعائلة برايانت وعائلات باقي الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، أشعر بالألم الآن".وسبق للاعبين أونيل وبرايانت أن فازا بعدد من الألقاب خلال مشاركاتهما سويا في فريق لوس أنجلوس ليكرز، بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.