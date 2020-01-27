الأسطورة كريم عبدالجبار ينعي «برايانت»: خسارة لا يمكن استيعابها

نعى أسطورة كرة السلة الأمريكي السابق كريم عبدالجبار مواطنه نجم اللعبة السابق كوبي برايانت، والذي لقي حتفه مساء الأحد في تحطم مروحية بالقرب من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.ويتصدر "عبد الجبار" قائمة أكثر اللاعبين إحرازا للنقاط في تاريخ مشاركاته بمباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، فيما يحتل برايانت المركز الرابع في نفس القائمة.وقال "عبد الجبار"، في مقطع فيديو مقتضب: "أود أن أبعث لعائلة كوبي بخالص أسفي ومواساتي. دعواتي وكل حواسي معكم"، واصفًا اللاعب الراحل بأنه "رجل عائلي رائع، ورياضي هائل وزعيم في الكثير من الأمور".وأضاف: "ألهم برايانت جيلا كاملا من الرياضيين الشباب"، كما أشار لذكريات المباراة التي سجل فيها الأخير 81 نقطة في عام 2006، مختتمًا: "ارقد في سلام أيها الشاب، هذه خسارة لا يمكننا استيعابها".