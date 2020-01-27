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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تدعو العراق لحماية سفارتها بعد الهجوم الصاروخى الأخير

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:06 ص
السفارة الأميركيّة
السفارة الأميركيّة
وكالات
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دعت الولايات المتّحدة العراق إلى حماية المنشآت الدبلوماسيّة الأميركيّة، بعد أن طالت ثلاثة صواريخ السفارة الأميركيّة في بغداد.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة في بيان "ندعو حكومة العراق إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية منشآتنا الدبلوماسيّة".

وأضاف "منذ سبتمبر وقع أكثر من 14 هجومًا من جانب إيران والميليشيات المدعومة إيرانيًّا ضدّ موظّفين أميركيّين في العراق".

وتابع المتحدّث "لا يزال الوضع الأمنيّ متوتّرًا، وما زالت الجماعات المسلّحة المدعومة من إيران تُشكّل تهديدًا لذلك، نبقى يقظين".

وقُتل متظاهران بالرّصاص الحيّ في العراق خلال مواجهات بين محتجّين والقوّات الأمنيّة في العاصمة وجنوبها الأحد، في وقتٍ أصيب شخص واحد على الأقلّ بجروح بسقوط ثلاثة صواريخ على السفارة الأميركيّة داخل المنطقة الخضراء الشديدة التّحصين في بغداد.

ويُطالب المتظاهرون منذ الأوّل من أكتوبر، بإصلاحات سياسيّة عميقة واجتاح هؤلاء مجدّدًا الشوارع والساحات في بغداد ومدن عدّة في جنوب البلاد.

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